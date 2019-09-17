Son Dakika Haberleri: Hüyük'te yeni projeler hayata geçiyor
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Hüyük'te yeni projeler hayata geçiyor

20 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılacak olan Hüyük Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük projeleri için protokol imzalandı.

Hüyük'te yeni projeler hayata geçiyor, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılacak olan Hüyük Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük projeleri için protokol imzalandı.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük projeleri için Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığında görüşmelerde bulundu. Başkan Çiğdem, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla projeler için hazırlıklara başlandığını bildirdi. Çiğdem, Akademi Hüyük projesinin eski belediye binasında faaliyete geçeceğini ifade ederek, "Binada tadilat çalışmaları başladı. Proje içerisinde teknoloji odası, spor odası, ek ders alınabilecek sınıflar olacak. En kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.


Başkan Mehmet Çiğdem, Hüyük Tarım Gençlik Kampında ise 25 kerpiç ev yapılacağını kaydederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının gönderdiği 200 öğrenci ve sporcular birer hafta buradaki kampta kalacak. Öğrenci ve sporcular tarım dersleri alacak, ilçe ekonomisine de katkı sağlayacak. Türkiye'deki tek tarım ve gençlik kampı olacak. Kamp için inşaat çalışmaları başladı" şeklinde konuştu. - KONYA

Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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