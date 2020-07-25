Hüyük'te yol yapım projeleri sürüyor - Son Dakika

Karayolları 3.Bölge Müdürü Salih Cengiz, Hüyük'te müdürlüğünün çalışmalarını inceledi.

Cengiz, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret ettikten sonra ilçede yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını gözlemledi.

Çiğdem, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Cengiz'in ziyaretinde yapımı devam eden Hüyük Çevre Yolu Projesi'yle ilgili eksik ve ihtiyaçları yerinde tesbit ettiğini dile getirdi.

Cengiz'in müteahhit firma ve ilgililere gerekli talimatları verdiğine işaret eden Çiğdem, "Mağduriyet oluşmadan en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, Hüyük- Beyşehir, Hüyük Şarkikaraağaç, Hüyük- Doğanhisar ve Hüyük çevre yolu ile Hüyük- Konya yollarıyla ilgili olarak yapılan ve planlanan taleplere ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talimatını verildi." dedi.

Ziyaret ve incelemelerde AK Parti Hüyük İlçesi Başkanı Muammer Karaaslan ve Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan ve bazı muhtarlar da hazır bulundu.