Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı - Son Dakika
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Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

08.03.2022 14:57
Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Konya'nın Hüyük ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde yaptığı sıvıyağ denetimlerinde, deposunda bulunmasına rağmen raflarda yağ bulundurmayan marketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde yaptığı sıvıyağ denetimlerinde, deposunda bulunmasına rağmen raflarda yağ bulundurmayan marketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi ve son günlerde ayçiçeği yağı üzerinden fahiş fiyat artışları ile ilgili stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için 6532 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmuş, deposunda yağ bulunan ancak reyonda olmayan marketlere yasal işlem uygulanmıştır. Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey'in direktifleri ve bizzat takibi ile ekiplerimiz bundan sonrada ilçe merkezi ve mahallelerimizde denetimlerine ara vermeden devam edeceklerdir."

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Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı - Son Dakika


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