Hüyük'te zabıtadan koronavirüse karşı denetimler - Son Dakika
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Hüyük'te zabıtadan koronavirüse karşı denetimler

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Hüyük'te zabıtadan koronavirüse karşı denetimler, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.


Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü kronik hastalardan ilçede yaşayan vatandaşların sağlığının korunması amacıyla denetim ve kontrollere başladı.


Zabıta ekiplerinin ilçe merkezi ve dış mahallelerde devriye gezerek yasağa riayet etmeyen vatandaşlara evde kalmalarının hem kendi hem de toplum sağlığı için önemli olduğu uyarılarının yapıldığı, bu kapsamda talep etmeleri halinde araçlarla evlerine bırakıldığı belirtildi.


Açıklamada, istemeleri halinde yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak destek de verildiğinin hatırlatıldığı kaydedildi.

Zabıta, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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