Hüyük'te zabıtadan pazar yeri denetimleri - Son Dakika
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Hüyük'te zabıtadan pazar yeri denetimleri

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Hüyük'te zabıtadan pazar yeri denetimleri, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in talimatı üzerine başlattığı denetimlerde, Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Hijyen kurallarına uygun olmadığı tesbit edilen bazı tezgahların açılmasına izin verilmedi.

Belediye ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunurken, pazar yerinde çok az sayıda pazar esnafının tezgah açtığı dikkati çekti.

Öte yandan, zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarına bir süre eşlik eden Belediye Başkanı Çiğdem de "bol kazançlar" dilediği pazarcı esnafına Kovid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Zabıta, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:30 Kaynak: AA

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