Hüyük'teki DSİ yatırımları - Son Dakika
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Hüyük'teki DSİ yatırımları

6 saat önce

DSİ Genel Müdürlüğünün Konya'nın Hüyük ilçesindeki yatırımları devam ediyor.

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DSİ Genel Müdürlüğünün Konya'nın Hüyük ilçesindeki yatırımları devam ediyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, DSİ 41. Şube Müdürü Fatih Peker ve beraberindeki DSİ yetkililerini makamında kabul etti.


Ziyarette, Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni DSİ yatırımları ile bölgede devam eden gölet, taşkın koruma ve kapalı devre sulama projelerinin ele alınarak, çalışmalarda gelinen son durumunun yerinde incelemesinin yapıldığı belirtildi.

Başkan Çiğdem, burada yaptığı açıklamada DSİ Genel Müdürlüğünün ilçedeki yatırım ve hizmetlerinin durmadan devam ettiğini, yatırımlara bölgenin talepleri doğrultusunda yenilerinin eklendiğini ifade ederek, "İlçemizde yürütülen mevcut yatırımların kesintiye ve aksaklığa uğramadan devam etmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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