Hüyük'teki halk toplantısında mahalle sakinlerine tapu müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük'teki halk toplantısında mahalle sakinlerine tapu müjdesi - Son Dakika

Hüyük'teki halk toplantısında mahalle sakinlerine tapu müjdesi

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem düzenlediği halk toplantısında vatandaşlara tapu müjdesi verdi.

Hüyük'teki halk toplantısında mahalle sakinlerine tapu müjdesi, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem düzenlediği halk toplantısında vatandaşlara tapu müjdesi verdi.


Hüyük Belediyesi tarafından ilçeye bağlı bir mahallede her ay düzenlenen halk toplantılarının sonuncusu Göçeri Mahallesinde gerçekleştirdi. Göçeri Mahallesi sakinleriyle toplantıda bir araya gelen İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe haliyle sürekli diyalog ve istişare halinde mahallelere belediye olarak hizmet üretmenin gayretinde olduklarını dile getirdi. Başkan Çiğdem, yerleşim merkezine yönelik planlanan yatırım ve hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirirken, taleplere ilişkin yönelik yöneltilen soruları da cevaplandırdı. Toplantıda, Göçeri Mahallesinde bir asırlık sorun olan 4706 sayılı imar kanunu kapsamında hazine arazisi üzerinde evi olan ancak tapusu bulunmayan vatandaşların sorunları ele alındı. Başkan Çiğdem, sorun yaşayan 57 evin sahibi vatandaşlara tapu müjdesi verdi.


Mahalle sakinlerinin talebi olan düğün salonu, imam evi, organik tarım için sulama suyu talebini de değerlendiren Başkan Çiğdem, yerleşim merkezinde kanalizasyon olmayan sokaklarda bu sorunun bu yıl giderileceğine yönelik müjde verdi. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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