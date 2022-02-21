Hüyük'teki kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği bildirildi.

Türkiye Kızılay Derneği Hüyük İlçe Temsilcisi Mustafa Kemal Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde kan stoklarının azalmaya başladığı yönünde gelen bilgiler üzerine Kızılay Hüyük İlçe Temsilciliği olarak ilçede de bir kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Talepleri üzerine Hüyük'e gelen Türkiye Kızılay Derneği'ne ait kan bağışı aracının ilçe merkezindeki Hüyük temsilciliği bürosu önünde yerini aldığını belirten Ateş, şu bilgileri verdi:

"Kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. İlçemize gelen 3 yataklı aracımızda bir günde 63 ünite kan bağışında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta da Selki Mahallemizde bir kan bağışı kampanyası düzenlemiştik. Orada da mahalle sakinlerimizin kampanyaya ilgisi bizleri sevindirmişti. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına katılım ve bağışlarıyla destek veren tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin ve Kızılay'ımızın kan stoklarının yükselmesine sundukları katkılar için çok teşekkür ediyoruz."