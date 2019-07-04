Hüyük'teki Kıbrıs gazilerine madalya verildi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 Kaynak: AA
'nın Hüyük
ilçesinde, Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Hüyük Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda Kaymakam Dilara Şenoğlu, Hüyük'te yaşayan Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Şenoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış 3 gazi için hazırlanan milli mücadele madalyası ve beratını verdiği etkinlikte, gaziler ve yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diledi.
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