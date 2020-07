Hüyük'teki kiraz üreticileri ürünleri için alıcı bekliyor - Son Dakika

Türkiye'nin Napolyon kirazı üretiminde önemli merkezlerinden birisi olan Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçiler ürünlerinin satılmasını bekliyor.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, aroması, uzun sapı ve iriliği ile dikkati çeken Napolyon kirazının, önceki yıllarda birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini hatırlattı.

İlmen Mahallesi'nde yıllık 300-350 ton civarında ürün yetiştirildiğini, ilçe genelinde ise bunun 1000 tonun üzerine ulaştığını anlatan Şahin, bölge olarak son yıllarda istenen rekolteye ulaşılmasına rağmen bu yıl büyükşehirlerdeki market ve pazarlarda kilosu 10-20 liradan satılan kirazın, üretildiği bahçelerde ise gerçek değerini bulamadığını dile getirdi.

Hasat sezonu olmasına karşın alıcıların henüz bölgeye gelmediklerini aktaran Şahin, "Hal dükkanları arkamda, komple kapalı. Daha önceki yıllarda buralar arı gibi çalışırdı. Fakat bu yıl her ne olduysa, her ne hikmetse, kirazımıza dönüp bakan bile yok. Şu an vatandaşımız da bu hışımla kiraz ağaçlarını kesmeye yöneldi." dedi.

Şahin, kirazda beklentilerinin kiloda 8-10 lira fiyat olduğunu, aksi halde üreticinin yetiştirdiği üründen, artan maliyetler dolayısıyla para kazanmasının imkansız olduğunu belirtti.

İlmen Mahallesi'ndeki hal dükkanlarında kiraz ticareti yapan Mevlüt Yorulmaz da kiraz alıcılarını ilçeye beklediklerini kaydetti.