Hüyük'teki pazar yerinde koronavirüse karşı önlemler - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesindeki pazar yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen faaliyetler sürüyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in pazar yerindeki hijyen ve korunma kurallarının üst seviyeye çıkarılması yönündeki talimatları doğrultusunda harekete geçen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Başkan Çiğdem'in söz konusu talimatlarını pazar yerindeki esnafa ileten zabıta ekipleri, Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "sosyal mesafeyi koruyun", "hijyen kurallarına uyan satıcıyı tercih et", "toplum sağlığı için lütfen ürünlere dokunmayın" içerikli uyarıcı yazıların tezgahlar üzerinde yer almasını sağladı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlem ve tedbirlerin Hüyük Belediyesi ile eş güdüm içerisinde çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşların da katkı ve destekleriyle üst noktaya çıkarıldığını belirterek, vatandaşlara da evde kalmaları çağrısını yineledi.