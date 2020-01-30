Hüyük'ten deprem bölgesine elektirikli ısıtıcı gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük'ten deprem bölgesine elektirikli ısıtıcı gönderildi - Son Dakika

Hüyük'ten deprem bölgesine elektirikli ısıtıcı gönderildi

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinden Elazığ depreminde mağdur vatandaşlar için elektrikli ısıtıcı temini için 87 bin 500 lira nakit para gönderildi.

Hüyük'ten deprem bölgesine elektirikli ısıtıcı gönderildi, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinden Elazığ depreminde mağdur vatandaşlar için elektrikli ısıtıcı temini için 87 bin 500 lira nakit para gönderildi.

Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük İlçe Belediyesi ve Hüyük Muhtarlar Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

İki gün süren kampanyada Hüyük merkez ve bağlı dış mahallelerde toplanan nakit yardım miktarı 87 bin 500 liraya ulaştı. Toplanan yardım paraları ilçe merkezinde bulunan bir banka şubesi aracılığıyla AFAD'ın hesabına aktarıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplanan bu paraları bankamız aracılığıyla AFAD'ın ilgili yardım hesabına yatırdık. Kampanyaya başta kaymakamımız ve tüm muhtarlarımız olmak üzere katkı sağlayan ya da sağlayamayan tüm mahalleleri sakinlerimize, yurtdışında ve gönlü burada olan tüm hemşerilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.


Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan da, duyarlılık gösteren Hüyük halkına teşekkür etti.

Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç alım satımında yeni dönem! Taşıt Takas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor
Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:21:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüyük'ten deprem bölgesine elektirikli ısıtıcı gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]