Hüyük'ten Suriye'nin İdlib bölgesindeki mültecilere yardım seferberliği - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşam süren mülteciler için başlatılan "briket ev" yardım kampanyasına Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol da destek verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ve Hüyük'te İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen kampanyaya ilçede yaşayan vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İlçe Müftülüğü ve ilçede bulunan kamu kurumlarında çalışanların da yardımlarıyla katıldığı kampanyaya İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol da destek verdi.

İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, kampanyaya destek veren Kaymakam Demirkol'un bağış makbuzunu verirken, kendisine ve yardım için seferber olan herkese teşekkür etti.

Yardım kampanyası çerçevesinde bugüne kadar ilçe genelinde 60 bin lira toplandığı, bu yardımların Suriye'nin İdlib bölgesinde zorlu kış koşullarında barınacak mekan sorunu yaşayan mülteciler için briket evlerin yapımında kullanılacağı belirtildi.