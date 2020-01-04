Hüyük'ün 2020 yılı yatırım planlamaları masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük'ün 2020 yılı yatırım planlamaları masaya yatırıldı - Son Dakika

Hüyük'ün 2020 yılı yatırım planlamaları masaya yatırıldı

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesi 2020 yılı yatırım planlamaları düzenlenen programla masaya yatırıldı.

Hüyük'ün 2020 yılı yatırım planlamaları masaya yatırıldı, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesi 2020 yılı yatırım planlamaları düzenlenen programla masaya yatırıldı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Hüyük ilçesinin 2020 yılı planlamaları, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı bit toplantı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında bilgi veren Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "İlçemize yönelik hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve beraberindeki bürokrat ekibi ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. İlçemiz adına çok verimli bir toplantı olduğu inancındayım. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beye ilçem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Düzenlenen toplantıya AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Bilir, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Hüyük Koordinatörü Ahmet Şahin de katıldı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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