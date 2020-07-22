Hüyük'ün 4 mahallesinde 351 "Tarımköy" konutu inşa edilecek - Son Dakika

Hüyük ilçesinin 4 farklı dış mahallesinde "Tarımköy Projesi" kapsamında 351 TOKİ konutunun inşa edileceği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Başkanlığınca Mutlu Mahallesine 80, Burunsuz Mahallesine 96, İmrenler Mahallesine 63 ve Kıreli Mahallesine ise 112 olmak üzere 351 tarımköy konutunun inşa edileceğini belirtti.

Konutlardan edinmek isteyen mahalle sakinlerinin ikamet belgeleri ve mahalle muhtarlarından alacakları onay formu ile 27 Temmuz-31 Ağustos 2020 aralığındaki talep toplama tarihleri arasında Hüyük Belediyesi'ne müracaat etmeleri gerektiğini vurgulayan Çiğdem, "Bu çerçevede, 4 farklı mahallemizde 2+1 ve 3+1 olarak 351 tarımköy konutunun yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan, Hüyük ilçesi 135 adet 3.etap ve Selki Mahallesi 120 adet konut talep toplama tarihi ise 4 Şubat 2021 olarak belirlenmiş olup, diğer mahallelerimiz ile ilgili taleplerimiz de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.