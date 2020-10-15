Hüyük'ün Çamlıca Dağları lavanta kokacak - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde yürütülen çalışmalarla Çamlıca Dağları yakın gelecekte lavanta kokmaya başlayacak.

Çamlıca Mahallesi'nde "KOP ile Çamlıca Dağları Lavanta ile Buluşuyor" projesi kapsamında çiftçilere 120 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesinin tarımsal kalkınmada yeni bir çığır açtığını vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile Çamlıca Mahallemiz artık lavanta köy oluyor. Bakanlığımız tarafından sağlanan 120 bin fideyi hep birlikte mahallemizde yaşayan hemşehrilerimize dağıttık. Desteklerinden dolayı bakanlığımıza, il ve ilçe müdürlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin hasatları bol olsun inşallah." diye konuştu.

Kaymakam Cüneyt Demirkol da Çamlıca Mahallesi'nin üretkenliği ve çalışkanlığı ile tanındığını vurgulayarak, mahalleye bu tarımsal yatırımın hayırlar getirmesini dilediğini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise proje kapsamında ilçede lavanta tarımını daha da üst noktalara taşımak istediklerini belirtti.