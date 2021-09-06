Hüyük'ün göletlerine yavru sazan balığı takviyesi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan göletlere yavru sazan bırakıldı.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması maksadıyla su ürünlerinin kaynakların balıklandırılmaya devam edildiğini belirtti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretim tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularının Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, muhtarlar ve bölgedeki vatandaşların katılımı ile su kaynaklarına bırakıldığını ifade eden Tingiş, şunları kaydetti:

"Böylece 2021'de Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bölgemiz göl ve göletlerine toplam 71 bin adet yavru sazan balığı bırakmış bulunmaktayız. Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir."