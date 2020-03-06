Hüyük'ün yaylaları turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Hüyük'ün yaylaları turizme kazandırılacak

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesindeki yaylaların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hüyük'ün yaylaları turizme kazandırılacak, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesindeki yaylaların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanlıkları tarafından, Hüyük ilçesinde, turizm bölgesi ilan edilecek alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serdar Koyuncu, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiğdem, "İlçemizin yaylaları, yürütülen bu çalışmalarla inşallah yakın zamanda turizme kazandırılacak." dedi.

Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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