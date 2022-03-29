Hüyük ve Derebucak'ta orman yangını gönüllü eğitimleri - Son Dakika
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Hüyük ve Derebucak'ta orman yangını gönüllü eğitimleri

29.03.2022 14:07
Hüyük ve Derebucak'ta orman yangını gönüllü eğitimleri

Konya'nın Hüyük ve Derebucak ilçelerinde orman yangını eğitimleri verildi.

Konya'nın Hüyük ve Derebucak ilçelerinde orman yangını eğitimleri verildi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünce verilen eğitimlerde, yangınlarının çıkış sebepleri, yangınlarına doğrudan veya dolaylı müdahale yöntemleri, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgi aktarıldı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünce sorumluluk alanındaki diğer mahallelerde 421 kişiye aynı çerçevede eğitim verilmesi planlanıyor.

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İş Güvenliği, İlk Yardım, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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