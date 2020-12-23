Hüyük Ziraat Odası Başkanı Şahin, çiftçi kadınlara muafiyet istedi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, devletten çiftçilik yapan kadınların sigorta primlerini karşılamasını istediklerini söyledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların çiftçilik mesleğinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde de bu önemin daha da arttığına vurgu yapan Şahin, devletten çiftçilik yapan kadınlara sigorta muafiyeti getirmesini beklediklerini söyledi.

Çiftçiliğin kadınlar tarafından daha cazip bir meslek haline gelmesi için bu taleplerinin yerine getirilmesinin önemine dikkati çeken Şahin, "Bayanlarımıza çiftçiliğin daha cazip hale gelmesi için muafiyetli çiftçi belgesi dediğimiz bir talebimiz sözkonusu, bunu çiftçilik yapan kadınlarımız da bekliyor." dedi.