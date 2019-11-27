Hüyüklü eğitimciler kimsesiz çocuklarla buluştu

Hüyük ilçesinde görev yapan eğitimciler Akşehir'de Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.



Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Hüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdoğan Maden ve beraberindeki eğitimciler, Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.



Ünal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri sevgi evlerinde kalan çocuklara Hüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerde açılan kurslarda, kursiyerler tarafından el emeği, göz nurumu dökerek üretilen oyuncak bebekler ve çeşitli oyuncak figürlerini içeren hediyeler verdiklerini belirtti.

Ünal konuşmasının devamında, "Çocuklarımızın gözündeki o sevinç ve mutluluk gerçekten her şeye değerdi. Bu tip sosyal projelerle bundan sonra da çeşitli kurumları ziyaret edip sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.