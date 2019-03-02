Hüyüklü Kadınlar Yazın Çilek Yetiştirip, Kışın Yün Bebek Örecek

Konya'nın Hüyük ilçesinde, "KOP ile yazın çilek, kışın örme bebek" projesi hayata geçirilecek.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, "KOP ile yazın çilek, kışın örme bebek" projesi hayata geçirilecek.



KOP Bölge Kalkınma İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar, KOP Proje Sorumlusu Semra Türkmen'le birlikte proje çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında KOP bölgesinin tarımsal eğitim ve yayım projesi kapsamında yürütülmeye başlanılan proje ele alındı.



Konuyla hakkında yapılan açıklamada, 75 bin 500 liralık bir bütçeye sahip olan proje ile ilçede yaz döneminde ev hanımlarına çilek işi, kışın ise bebek örerek aile bütçesine ek gelir sağlanmalarının hedeflendiği belirtildi.



Açıklamanın devamında, proje çerçevesinde, Hüyük Halk Eğitim Merkezi'nde örme bebek kurslarının açılmaya başlandığı belirtilerek, bu kurslara 60 kadın kursiyerin ücretsiz eğitim aldığı bildirildi.



Proje kapsamında kursa katılan tüm kursiyerlere, tüm iş malzemelerinin ücretsiz olarak dağıtıldığı bilgisi de verildi.

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