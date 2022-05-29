Hüzün Üçgeni Altın Palmiye'nin sahibi oldu - Son Dakika
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Hüzün Üçgeni Altın Palmiye'nin sahibi oldu

29.05.2022 12:13
Hüzün Üçgeni Altın Palmiye'nin sahibi oldu

Yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.

Yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni, 75. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan "Altın Palmiye"nin sahibi oldu. Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi

Günümüzün en önemli yönetmenlerinden Ruben Östlund, uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini Hüzün Üçgeni filminde de sürdürüyor. Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı Hüzün Üçgeni, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır.  Hüzün Üçgeni, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.


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Kaynak: DHA

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