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Huzur 02 asayiş uygulaması - Son Dakika

Huzur 02 asayiş uygulaması

12.02.2022 14:59
Huzur 02 asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından 45 ekip ve 239 personel ile Huzur 02 Genel Asayiş uygulaması yaptı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından 45 ekip ve 239 personel ile Huzur 02 Genel Asayiş uygulaması yaptı.

Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 940 şahıs, 325 araç, 50 motosiklet, 19 umuma açık yer, 35 park ve bahçe kontrol edildi.

Kontroller sonucunda 7 şahsa karantina ihlalinden tutanak tanzim edilmiş, 15 bakaya şahıs tespit edilmiş, 3 işyerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilerek tutanak tanzim edildi. 11 araca/motosiklete trafik yönünden idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 1 şahıstan 2.30 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. - ADIYAMAN

Huzur 02 asayiş uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Huzur 02 asayiş uygulaması - Son Dakika


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