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SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu - Son Dakika

SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu

02.12.2021 20:17

Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı olduMithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Huzur BOCCE Ligi 2021 finallerinde şampiyon, Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi'ni 12-10 mağlup eden Osmaniye...

Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Huzur BOCCE Ligi 2021 finallerinde şampiyon, Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi'ni 12-10 mağlup eden Osmaniye Özden Huzurevi takımı oldu.

Manavgat'ın Evrenseki Turizm Merkezi'nde düzenlenen Huzur BOCCE Ligi 2021 ligi finallerine, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki huzurevi sakinlerinden oluşan 24 takım katıldı. Üç gün süren müsabakalarda Osmaniye Özden Huzurevi ile Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi finale kalan takımlar oldu. Final müsabakası öncesi tüm takımların katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç'un açılış topunu atmasıyla başlayan final müsabakasını 12-10 kazanan Osmaniye Özden Huzurevi, şampiyon oldu. Turnuvada Aksaray Huzurevi üçüncü, İzmir Narlıdere Huzurevi ise dördüncü oldu.

Kupa töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, geçen sene pandemi nedeniyle Huzur BOCCE Ligi'ni yapamadıklarını hatırlatarak, 'Bu sene 5'incisini yaptığımız BOCCE ligini çok önemsiyoruz. Çünkü biz büyüklerimizi, gerek evde yaşayan 8 milyon yaşlımızın, gerekse kuruluşlarımızdaki siz misafirlerimizin aktif ve sağlıklı yaşamalarını çok önemsiyoruz. Bunlardan biri de bu Huzur BOCCE ligimiz. 5 senedir yaptığımız bu ligde 117 takımımız, ciddi anlamda maçlar yaptı. Bugün buraya gelen takımlarımızı da final maçı oynayarak bu yılın şampiyonu olan Osmaniye'yi ve finale kalan Tekirdağ'ı ayrı ayrı kutluyorum' dedi.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle Genel Müdür Uzman Dr. Orhan Koç ve beraberindeki heyet tarafından dereceye giren yaşlılara madalya, takımlara kupa verildi. Kupa töreninde Muğla Huzurevi'nde kalan emekli opera sanatçısı Ömer Ali Otar, çökertme türküsü, Rus şarkısı Kalinka ve opera eseri seslendirdi.

SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu
SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ, Huzurevi, Osmaniye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Huzur BOCCE Ligi şampiyonu Osmaniye Huzurevi takımı oldu - Son Dakika


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