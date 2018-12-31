Huzur Çınarı Huzur Veriyor
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in önemli birimlerinden olan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, aile yapısının korunması ve daha sağlıklı olmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in önemli birimlerinden olan Huzur
Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, aile yapısının korunması ve daha sağlıklı olmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin projelendirdiği Anne
Akademisi Develi
de gerçekleştirilen programla sona erdi. "Her Anne Bir Okuldur" sloganı ile gerçekleştirilen ve üç gün süren Anne Akademisi'nde eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.
Develi'deki eğitim programına katılan Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Gökçe
Çiçek İlhan çocuklarda davranış bozuklukları, ergenlik problemleri, çocuklarda mahremiyet eğitimi ve günümüzün kanayan yaralarından olan istismar konularına değinerek ebeveynlere düşen görevlere ilişkin bilgiler verdi. Programda daha sonra Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü
, Huzur Çınarı Müdürü Serkan Kaya
ve KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, katılımcı annelere sertifikalarını takdim etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:04 Kaynak: İHA
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