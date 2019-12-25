Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzur'da 'âşıklar bayramı' - Son Dakika

Huzur'da "âşıklar bayramı"

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Yıldıztepe mevkiinde konuklarına tatil konforunda ikinci baharı yaşatan Huzur Özen Yaşlı Konukevi, aşıklara ev sahipliği yaptı.

Huzur'da

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Yıldıztepe mevkiinde konuklarına tatil konforunda ikinci baharı yaşatan Huzur Özen Yaşlı Konukevi, aşıklara ev sahipliği yaptı.


Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani'nin kızı Yasemin Reyhani'nin sunuculuğunu yaptığı programa, kısa adı AYŞAD olan Aşıklar, Yazarlar Derneği üyelerinden Maralı Şaziye Çelikler, Gariban Aşık Halil Aksoy gibi halk ozanları ile aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Fahriye Güney de katıldı. Aşıklara konukevi sakinleri de eşlik etti.


9 ortaklı Özen Yaşlı Konukevi A.Ş. adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Keskin, 40 yıl Konya'da aşıklar şöleni düzenleyerek bu geleneğin yaşatılmasını sağlayan merhum Feyzi Halıcı'yı yad ederek başladığı konuşmasında, iki dönem başkanlık yaptığı Yıldırım Belediyesi'nde de uluslar arası çapta Türkiye Aıklar ve Şairler Şöleni'ni düzenlediğini hatırlattı. 40'ı Konya'da, 10'u Bursa'da olmak üzere 50 yıldır sürdürülen bu geleneği Mudanya Huzur ile geleceğe taşımak istediklerini belirten Keskin, her ayın 25'inde Türkiye'nin halk ozanlarını sazlarıyla, sözleriyle müesseselerine davet edeceklerini söyledi. Özen Yaşlı Konuk Evleri olarak hem kurum içinde, hem de kurum dışında periyodik şekilde düzenledikleri sosyal faaliyetlerin yanı sıra geziler gerçekleştirdiklerini ifade eden Keskin, "Konuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlamaları adına ilkini bu ay tertip ettiğimiz, her ayın 25'ini aşıklar günü, sanatçılar günü, şairler gününe dönüştürmek istiyoruz. Bu faaliyeti gelecek 10 yıllarda da sürdürme arzusundayız" diye konuştu. - BURSA

Yıldıztepe, Mudanya, Bursa, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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