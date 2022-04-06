HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ - Son Dakika
Üye Girişi

HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ

06.04.2022 16:16

Burdur'da İl Özel İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan Huzur Evi ve Yaşam Evleri Projesi'nde sona gelindi.

Burdur'da İl Özel İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan Huzur Evi ve Yaşam Evleri Projesi'nde sona gelindi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 21.5 dönüm üzerine yapılan Huzur Evi ve Yaşam Evleri Projesi'nde sona gelindiğini belirtti. Merkez inşaatını inceleyen Mengi, merkezin tatil köyü konseptinde olduğunu söyledi. Mengi, "2019 yılının sonunda ihale edildi. Yüklenici firmamızın büyük gayretleriyle inşaatımız sona yaklaştı. Yüzde 90 seviyesinde yapımı tamamlandı.Haziran ayında geçici kabul aşamasına gelecek. Tatil köyü konseptindeki yaşlı bakım merkezi 96 kişilik, idari bina ve 7 yaşam evinden oluşuyor" dedi.

Merkezin yapıldığı arsanın İstanbul'da yaşayan Burdurlu hayırsever ile birn dernek tarafından bağışlandığını anlattı. 31 milyon liraya mal olacak.Mengi, merkezin yaklaşık 10 bin 500 metrekare alanda yapıldığını ve şu ana kadar 22.5 milyon lira ödeme gerçekleştiğini dile getirdi.

HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ
HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ
HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ

YORUMLAR
500
Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı

Huzurevi, Burdur, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement