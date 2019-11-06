Huzur evinde yaşlılar ve gençler buluşması

Niğde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Biri Geçmişe Biri Geleceğe Bakıyor' isimli proje vatandaşlar tarafından takdir topladı.



Bor Huzur Evi'nde gençlerle yaşlılar arasında olan, günümüz ve geleneksel oyunları birlikte oynadıkları etkinlikte huzurevi sakinleri güzel bir gün geçirdi.



Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü "projemizin adı 'Biri Geçmişe Biri Geleceğe Bakıyor'. Buradaki hedefimiz huzur evindeki yaşlılarımızı gençlerimizle, sporcularımızla buluşturarak onları içerisinde bulundukları yalnızlık ortamından bir nebzede olsa kurtarabilmek. Ayrıca gençlerimizin, çocuklarımızın daha önceden kendileri ile aynı yaşta olan bireylerin oynadığı geleneksel oyunları tanıtmak adına bunlarla birlikte küçük bir organizasyon yaptık. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu organizasyonumuz çerçevesinde değişik faaliyetler ekleyerek bir köprü kurmayı amaçlıyoruz" dedi.



Huzur Evi'nde kalan 67 yaşındaki Haziye Işık, "Çok güzel oldu, çok mutlu olduk. Bizimle olduğunuz için çok memnunuz. Burada huzurumuz yerinde. Sanatçılarla okuldan gelen öğrencilerle etkinliklerimiz oluyor. Bizim burada yaşantımız dört dörtlük. Bugün burada oynanan oyunlarla çocukluğumu hatırladım. Oynanan geleneksel oyunlar beni duygulandırdı. Eskiden oyuncak yoktu kendimiz yapar oynardık" dedi.



Etkinlikte konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Sabiha Gökçen Serp, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yaşlılarımızla beraber olmak çok güzeldi, güzel anılar kattık. Eski oyunları fazla bilmiyordum. Burada kalan yaşlılarımız sayesinde bir nebzede olsa öğrendim, bide modern oyunlarla karıştırıp oynadık. Güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.



Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk, "Malum yaşlılık ertelenemeyen, ilacı olmayan, Allah ömür verdikçe herkesin başına gelecek bir süreç. Bu kapsamda da sosyal devlet olmanın gereği olarak ülkemizde gerçek anlamda bakım hizmetleri devam ediyor. Oyunla ilgili olarak konuşmak gerekirse; oyun sadece gençlere yönelik bir şey değil. Bu kapsamda yaşlılarımızın da oynadığı oyunlardan mutlu olduğunu gördük. Bu tür faaliyetlere de açığız" dedi. - NİĞDE