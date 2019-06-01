Son Dakika Haberleri: Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye 17 bin 376 TL ceza kesildi
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Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye 17 bin 376 TL ceza kesildi

17 dakika önce

Karabük'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye 17 bin 376 TL ceza kesildi, System.String[]
Karabük'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması' kapsamında Karabük'te de Ramazan Bayramı öncesi suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması için denetimler yapıldı. 44 ekip olmak üzere 178 personelin katıldığı uygulama kapsamında Karabük'te bin 111 kişi sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

632 aracın kontrol edildiği uygulamada, 40 araç sürücüsüne değişik maddelerden 17 bin 376 TL adli ve idari para cezası uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 60 iş yerinde yapılan denetimde 3 kişiye 'kumar' oynamaktan 960 TL idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
Karabük, Huzur, 3. Sayfa
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