Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında - Son Dakika
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Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında

03.09.2022 13:07
Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında

Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında Önce görevini yaptı, sonra eğitimcisi ile kendini izleyenlere yeteneklerini sergiledi.

Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında

Önce görevini yaptı, sonra eğitimcisi ile kendini izleyenlere yeteneklerini sergiledi.

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde göreve başlayan özel eğitimli hassas burunlu narkotik köpeği huzur ve güven uygulamasında ilk görevini gerçekleştirdi.

Hassas burunlu narkotik köpeği araçlarda detaylı arama yaparken uygulamada kendisini izleyen vatandaşlara da yetenekleri sergileyerek büyük beğeni aldı. Kozan'da gerçekleşen Huzur Güven uygulamasında ASELSAN tarafından geliştirilen bir çok ilde kullanımına başlanan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi Zafer 3700'de kullanımına başlandı.

İlçede gerçekleşen huzur güven uygulamasında 195 araç ve 730 şahıs sorgusu gerçekleşirken 12 araca çeşitli maddelerden 24 bin 104 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada alkollü yakalanan sürücüler polislere zor anlar yaşatırken 2 aranan şüpheli ve 1 kuru sıkı ve ruhsatsız tabanca ele geçti.

YORUMLAR
500
Hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı: 1 yaralı Hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı: 1 yaralı Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı
Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında - Son Dakika
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