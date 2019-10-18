Huzur haklarını Mehmetçiğe bağışladılar

Sivas Belediyesi Meclisi üyeleri, tüm üyelerin mutabakatıyla huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanması kararı aldı.



Sivas Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı özel gündemiyle toplandı. Gerçekleştirilen olağanüstü toplantı, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in açış konuşmasıyla başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü kaydeden Bilgin, "AK Parti ve Büyük Birlik Partisi gurubuyla birlikte meclisimizi olağan üstü toplayarak devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu ve operasyonu desteklediğimizi ifade etmek istedik. Ordumuza Rabbimden muzafferiyetler diliyorum, Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Bütün dünya şunu bilsin ki; 1071'den bu yana bu toprakları Türk vatanı yapmak adına binlerce şehit veren neslin torunları olarak bugün teröre ve terör destekçilerine boyun eğmeyerek haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.



AK Parti gurubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Muhammed Burak Kuruçay ise "Artık ülkemiz geçmiş zamanda olduğu gibi sahada kazandığı zaferleri masada kaybeden değil hem sahada hem de masada kazanan güçlü ve kendinden emin bir ülkedir. Bu haklı gururu bizlere yaşatan Mehmetçiğimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. 82 milyon vatandaşımız dualarla kendilerine destek vermektedir. Bizler de aldığımız ortak kararla meclis üyeleri olarak huzur hakkımızı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlıyoruz " şeklinde konuştu.



Büyük Birlik Partisi gurubu adına konuşan Fehmi Taştan da "İlkemiz; ülkemize kasteden hainlerin başlarının ezilmesi ve milletimize yönelik sinsi tezgahların bozulması için yapılan harekata sonuna kadar destek olmak ve devletimizin yanında saf tutmaktır. Evlerimize, iş yerlerimize ve sokaklarımıza asacağımız şanlı bayrağımızın vatanımızın müdafaası için canlarını ortaya koyan Mehmetçiğimize manevi güç katacağına, dost düşman herkese birlik ve beraberliğimizi göstereceğine inanıyorum " ifadelerini kullandı.



Okunan ortak bildirinin ardından tüm üyeler belediye önünde Türk Bayrakları ve asker selamı ile Mehmetçiğimizi selamladı. - SİVAS