Huzur İçerisinde Yaşamak İstiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimiz var, kardeş belediyeler var. Hakkari'nin asfaltını yaptık mesela. Ne oldu, bizim memleketimiz, yurdumuz. Beraber, kardeşçe, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimiz var, kardeş belediyeler var. Hakkari'nin asfaltını yaptık mesela. Ne oldu, bizim memleketimiz, yurdumuz. Beraber, kardeşçe, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.



Malatya'nın Akçadağ ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilçe meydanında parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.



Kılıçdaroğlu, Akçadağ belediye başkan adaylarının kanaat önderi durumunda olduğunu belirterek, ilçeye iyi hizmet getireceğini söyledi.



Akçadağ'a gelen bir kişinin "Bize oy vermezseniz size hizmet getirmeyiz" diye söylemde bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum, başkanı seçin size her türlü hizmeti getireceğim. Diyeceksiniz ki 'Nereden çıktı her türlü hizmet?' Bizim belediyelerimiz var, kardeş belediyeler var. Hakkari'nin asfaltını yaptık mesela. Ne oldu, bizim memleketimiz, yurdumuz. Beraber, kardeşçe, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, kendilerinden talep edilen kültür merkezini de yaptıracaklarını bildirdi.



Alanda bulunanlara bir söz daha vermek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacak. O belediyeyle sizin belediyeyi kardeş belediye yapacağız." dedi.



Kılıçdaroğlu, siyasetin bir hizmet yarışı olduğuna dikkati çekerek, "Siyaset bir kavga alanı değildir. Siyaset kin gütme alanı değildir. Siyasette bir hizmet yarışı olur, belediye başkanı yaptıysa başımızın üstüne, yapmadıysa kusura bakma deme zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Sıfır vergiyle mazotu çiftçiye ver"



Kavga değil hizmet etme zamanı olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Size bazı rakamlar vereceğim. Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Türkiye'de toprak mı yok? Biz eskiden dünya kadar pamuk ekerdik, dışarıya ihraç ederdik, döviz elde ederdik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Memlekette tütün mü yok Allah aşkına. Adıyaman burada zaten. Baktığınız zaman o meşhur Türk tütünü nereye gitti, niye ithal ediyoruz bunları?"



Vatandaşların elini vicdanına koyup öyle sandığa gitmesini isteyen Kılıçdaroğlu, 17 yıldır ülkenin tek iktidar tarafından yönetildiğini ve istedikleri her şeyi yaptıklarını anlattı.



Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Sizin fabrikalarınızı, Şekerbank'ı, Sümerbank'ı, Etibank'ı, Tekel'i, kağıt fabrikalarını hepsini sattılar. 70 milyar dolar da oradan aldılar. 'Memleket büyüyecek, kalkınacak, dünya lideri olacağız' dediler, hepsine eyvallah... Şu soruyu herkes kendisine sorsun, ne oldu bu ülkede de 17 yılın sonunda hep beraber soğan kuyruğuna girdik. Şimdi canlı hayvan, et, nohut, fasulye, mercimek, her şey dışardan geliyor. Köylü ne olacak? Diyorlar ki 'Efendim üretici pahalıya satıyor.' Bakın patates getirecekler 200 bin ton, sıfır vergi. Sıfır gümrük vergisiyle mazotu getir, ver çiftçiye bak bakalım ne oluyor."



"Bütün insanlarımı seviyorum"



AK Partili vatandaşlara da seslenmek istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, hepsini saygıyla selamladığını ve kimseye kini, öfkesi olmadığını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin kültüründen geldiğini ve kimseye kin beslemediğini belirterek, "Bütün insanlarımı seviyorum. 82 milyonluk Türkiye'de bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdim olacaktır. Ben evimde rahat uyuyamam, o çocuğun karnının doyması lazım." dedi.



Kavgadan, dövüşten yana değil, bahardan yana olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin kazanmasını, sanayilerin, fabrikaların kurulmasını ve istihdamın sağlanmasını istediklerini söyledi.



"Yanlış yapıyorlarsa 'dur' diyeceksiniz"



Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara hizmet edilmediğini savunarak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Çiftçiye hakkı olan teşviki vermiyorlar, 3,5 milyon Suriyeliye 35 milyar dolar para harcıyorlar. Siz hastaneye gidersiniz, para ödersiniz, Suriyeli ödemez. Siz dükkan açarsınız vergi ödersiniz, Suriyeli ödemez. Siz üçüncü sınıf vatandaşsınız Suriyeli birinci sınıf vatandaş. Buna da sizin dur demeniz lazım. Tamam, bana diyorsunuz bir şey yap diye ama demokrasilerde sizin oyunuz belirleyicidir. Yanlış yapıyorlarsa dur diyeceksiniz. Bu kadar."



Konuşması sırasında kendisini çaya davet eden vatandaşlarla bir çay ocağında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada ilçe halkıyla da sohbet etti, çocukları sevdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cep Telefonu Kullananlara Kritik Uyarı: GSM Şirketleri Bilgi Vermeden Zam Yapamaz

Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı