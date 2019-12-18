Huzur için görevdeler - Son Dakika
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Huzur için görevdeler

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketmesi, hijyenik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapabilmesi, çocuklarımızın güvenli bir şekilde servis hizmetini alması ve huzurlu bir hayatın sürdürülmesi için 24 saat görev yapıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketmesi, hijyenik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapabilmesi, çocuklarımızın güvenli bir şekilde servis hizmetini alması ve huzurlu bir hayatın sürdürülmesi için 24 saat görev yapıyor. Zabıta ekipleri, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yaparken zaman zaman tepkilerle ve tehditlerle karşılaşmasına rağmen, görevini büyük bir titizlik ve kararlılıkla sürdürerek halkın yanında olmaya devam ediyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacı ile bakkal, market ve fırınlarda yapılan denetimlerde fiyat etiketleri, ürün gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihleri zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor.


Zabıta ekipleri ayrıca öğrenci ve personel servis araçları ile ticari taksilerin yönetmenliklerde belirtilen kurallara göre çalışıp çalışmadıkları ile ilgili denetimler de yaparak, başta çocuklarımız olmak üzere Kayseri halkının güvenli bir şekilde ulaşım araçlarını kullanmaları için gayret gösteriyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, zaman zaman aldığı tehditlere ve tepkilere rağmen halk sağlığını hiçe sayan ve tamamen kayıt dışı satış yaparak haksız kazanca neden olan seyyarlarla da mücadele ediyor. Seyyar satıcıların yanı sıra; alış veriş merkezlerinde, ana cadde, meydan ve kavşaklarda, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek mendil satan, cam silen ve dilencilik yapan kişiler ile küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimlere de aralıksız devam ediliyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, duygu sömürüsüne, haksız rekabete ve haksız kazanca fırsat vermemek, halkımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak, sağlıklı ve güvenli alışverişin yapılmasını mümkün kılmak için aralıksız olarak hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Zabıta, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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