Huzur kentine dönüşen Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor - Son Dakika

Son yıllarda başarılı operasyonlar yapılarak huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli'de süren Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu ile şu ana kadar 8 işbirlikçi yakalandı, 29 sığınak, mağara ve depo imha edilerek silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de 11 Ocak'ta başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev alıyor.

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre çetin kış şartlarında süren ve baharla birlikte hız kazanan operasyonlar kapsamında bugüne kadar 8 işbirlikçi yakalandı, 29 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla adını turizm ve huzur kenti olarak duyurmaya başlayan kentin kırsalında süren operasyonlarda kalan terörist kırıntıları ve yaşam noktalarının hedef alınmasıyla tamamen terörden temizlenmesi hedefleniyor. Havda silahlı ve silahsız insansız hava araçları ve helikopterlerin desteğiyle süren operasyonlarda timler, ormanlık alanlar ile 2 bin rakımlı dağlık alanlarda aralıksız faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor. - ELAZIĞ