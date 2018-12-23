Son Dakika Haberleri: Huzur Kocatepe" Operasyonu

Huzur Kocatepe" Operasyonu

2 saat önce

Ankara'da gerçekleştirilen "Huzur Kocatepe" operasyonunda kontrol edilen 13 bin 567 kişiden çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 29'u yakalandı.

Huzur Kocatepe
Ankara'da gerçekleştirilen "Huzur Kocatepe" operasyonunda kontrol edilen 13 bin 567 kişiden çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 29'u yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe" operasyonu yapıldı.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Operasyon kapsamında kontrol edilen 13 bin 567 kişiden çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 29'u yakalandı. Haklarında adli ve idari işlem yapılan 27 kişiye, 5 bin 188 lira tutarında caza uygulandı.

Kontrol edilen 388 araçtan 10'una 3 bin 843 liralık cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 572 iş yerinden 51'ine 67 bin 475 lira tutarında cezası uygulandı ve iki iş yeri ise kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Ankara, Huzur, Kocatepe, Ekonomi
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