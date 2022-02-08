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HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK - Son Dakika

HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK

08.02.2022 18:41

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılında Kırıkkale'de hizmete açılan Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, artık yatılı olarak hizmet verecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılında Kırıkkale'de hizmete açılan Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, artık yatılı olarak hizmet verecek.

Kırıkkale'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirdi. Vali Tekbıyıkoğlu, bağımlılıkla mücadelenin dünyanın gündeminde bir konu olduğunu belirterek, Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Avrupa nüfusunun yaklaşık 3'te 1'i, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sı; ülkemizde bu oran daha düşük olmakla beraber gündemimizde oluşan bir problemle karşı karşıyayız. Bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde örnek bir çalışma yürütüyoruz. Mücadeleyi ikiye böldük. Bir önleyici hizmetler kapsamında bağımlı olmamış, bir kez bulaşmış veya bulaşma eğiliminde olan veya tüm gençliğimize hedef kitle alarak hedef kitle çalışmaları gerçekleştireceğiz. Mobil ekipler oluşturarak ev ziyaretleri, mahalle konağı ziyaretleri ile aile danışma ve destekleri ziyaretlerini gerçekleştirip bu konudaki farkındalığı artırmayı düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

Huzur Köy Projesi'ne değinen Tekbıyıkoğlu, Huzur Köy Projesi, 2019 yılında sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Valiliğimizce başlatılan bir projedir. Burada gündüzlü bir hizmet veriyordu. Fakat Türkiye'de ilk defa bu hizmeti yatılı olarak çevirdik. Bağımlı olduktan sonraki kısmı çok zor bir mücadele. Bu işi başaranları kutluyorum. Huzur Köy'deki çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon lira para harcanarak rehabilitasyon merkezine uygun hale getirildi. Bu konuda örnek ve Türkiye'de bir ilk olmak gibi bir irademiz var. Bu işi hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışanlara ve ailelere yönelik eğitimler verildi. 14 farklı modülde 182 oturumda vaka örnekleri ve uygulama çalışmaları gerçekleştirildi dedi.

HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK
HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK
HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK

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Ahmet Sait Kurnaz, Süleyman Soylu, Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: HUZUR KÖY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ YATILI HİZMET VERECEK - Son Dakika
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