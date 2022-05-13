"Huzur Operasyonu"nda 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde düzenlenen 5'inci "Huzur Operasyonu"nda 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğudan batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 5'inci "Huzur Operasyonu"nu düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra ekipleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi.

8 bin 157 noktada gerçekleşen kontrollere, 38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpek katıldı.

22 bin 619 yer kontrol edildi

Bu yıl 5'incisi yapılan uygulamada, 6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere 22 bin 619 yer kontrol edildi.

Uygulamada 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör gözaltına alındı. 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı. 48'i yabancı uyruklu olmak üzere 749 aranan kişi tespit edildi.

1199'u yabancı uyruklu ve 95'i Türk vatandaşı olmak üzere 1294 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde, 14 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 3 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Aramalarda, 9 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 33 mermi, 19 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 240 gram esrar, 50 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 21 sentetik ecza, 3 bin 400 makaron ve 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi.