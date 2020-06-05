Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı - Son Dakika

Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından 'Huzur ve güven' uygulaması düzenlendi

Yapılan uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs gözaltına alındı

Yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 13 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 02-03-04 Haziran tarihleri arasında emniyet ekipleri tarafından 356 personel ile yapılan uygulamalarda; 2 bin 562 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 928 umuma açık iş yeri, park ve araç kontrol edildi. 62 sürücüye 145 bin 897 TL cezai işlem uygulanırken 10 motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet ekiplerince yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, 10 yıl ve üzeri ile 7 ay aralığında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 6, çeşitli evraklardan araması bulunan 7 olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 3 gram bonzai, 1 adet pompalı tüfek ve 6 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız silah ve 60 adet fişek, 1 adet kuru sıkı silah da ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 iş yerine kapanış saatine uymamaktan işlem yapılırken maske takılması zorunlu alanda maske takmayan 18 kişiye ve kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı.