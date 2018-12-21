Son Dakika Haberleri: Huzur Operasyonunda Hareketli Dakikalar

Huzur Operasyonunda Hareketli Dakikalar

11 saat önce

Huzur operasyonunda hareketli dakikalar Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonunda polis ekipleri tarafından ana arterlerde ve terk edilmiş binalarda tarama yapıldı.

Huzur operasyonunda hareketli dakikalar
Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonunda polis ekipleri tarafından ana arterlerde ve terk edilmiş binalarda tarama yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Huzur-46 operasyonu yapıldı. Operasyon sırasında polis ekiplerini karşısında gören şüpheli vatandaşın kaçış ve yakalanama anı İHA kamerasınca an ve an görüntülendi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur operasyonu yaptı. Ana cadde ve bulvarlarda, kahvehane, kafe, park ve bahçeler, ek kafeler ile Atatürk ve Demokrasi Meydanında yapılan taramada değişik suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
Operasyon kapsamında Kale mevkiinde polisi gören 36 yaşındaki D.O, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası yakalanan D.O.'nun üzerinde yapılan aramada bir adet bıçak ile bally maddesi bulundu. D.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Operasyonda 3 bin 686 kişi sorgulandı
464 polisin katıldığı operasyonda, 292 umuma açık yer ve çevresi kontrol edilerek, 3 bin 686 şahıs sorgulandı.
747 aracın kontrol edildiği operasyonda, 28 araca değişik ihlallerden 38 bin 286 TL trafik cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde, 1 adet av tüfeği ve 2 adet kartuş, 8 maksat dışı bıçak ele geçirildi.
Hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık malı satın alma, kumar oynanması için yer temini sağlama, güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarından aranan 10 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:08 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Polis, Huzur, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı 6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:34:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzur Operasyonunda Hareketli Dakikalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]