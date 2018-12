Huzur Ortamı Sağlığa da Yaradı

Huzur ortamı sağlığa da yaradı Şırnak'ta artık doktorlar istifa etmiyor, hastalar başka illere gitmiyorŞIRNAK - Şırnak'ta gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamı sağlığa da yaradı.

Huzur ortamı sağlığa da yaradı

Şırnak'ta artık doktorlar istifa etmiyor, hastalar başka illere gitmiyor



ŞIRNAK - Şırnak'ta gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamı sağlığa da yaradı. Artık doktorların "terör" nedeniyle istifa etmediği kentte, sağlık yatırımları da rahatlıkla yapılabiliyor.

Terör örgütü PKK'nın, çukur ve barikat politikası nedeniyle merkezini yerle bir ettiği Şırnak'ta, gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamı sağlığa da yaradı. Yıllarca, "terör" nedeniyle atanan doktorların "istifa" ettiği, sağlık yatırımlarının askıya alındığı kentte, bu alanda da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Artık kente atanan doktor ve diğer sağlık görevlileri istifa etmezken, Devlet Hastanesi geçmiş yılların aksine personel sıkıntısı olmadan vatandaşlara hizmet ediyor. Hastane, hastalarını yapılan yenileme çalışmalarının ardından daha modern bir görünümle de karşılıyor.



"Hastaları emanet olarak görüyoruz"

Şırnak Devlet Hastanesinin vatandaşları başka illere gitmeye mecbur bırakmadan gerekli sağlık hizmetlerini sunduğunu belirten Başhekim Uzm. Dr. Yakup Uslu, "Yeni, saygın ve tercih edilebilir bir hastane olma hedefini taşıyoruz. En son tıbbi ve teknolojik imkanları yakalamış bir hastane vasfı olmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şırnak Devlet Hastanesi yönetimi olarak iki unsur bizim için önem arz ediyor. Birincisi hastalarımız, ikincisi de sağlık çalışanlarımız. Hastalarımızı yaratanın bir emaneti olarak görüyoruz. O gözle bakıyor, onlara şefkat ve merhamet göstermeye çalışıyoruz. Hastalarımız hastanemize tedavi olmak için geldiklerinde aile sıcaklığı hissettiren bir ortamla karşılaşmaları bizim için önemlidir. Bu anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda sağlık çalışanları da önemli bizim için. Onların rahat, huzurlu ve şiddetten uzak olmaları bizim için önceliklidir. Bu anlamda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Hastanenin 200 yatak kapasitesine sahip 2. Basamak vasfında bir olduğunu ifade eden Uslu, "Fakat hastanemiz içerisinde ki teknolojik ekipmanlar, sunduğumuz sağlık hizmetleri, doktorlarımızın vasıfları itibariyle hastanemiz 3. Basamak bir hastane vasfına ulaşmış üzeredir. Bu anlamda en son yaptığımız Toplum Ruh Sağlığı merkezi, Ayakta Tedavi Merkezi, nükleer tıp, gastroenteroloji doktorlarımız, endokrinoloji doktorlarımız, romatoloji doktorlarımız da bu vasfı yakalama adına gerekli desteği bize sağlıyorlar" diye konuştu.



"Hastaları başka illere mecbur bırakmıyoruz"

87 doktorun bulunduğu hastaneye günde yaklaşık 4 bin 500 hastanın başvurduğu ve birçok alanda yeni hizmetler sunduklarını dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Nükleer tıp alanında ocak ayında hastalarımızı alacağız. Orada da tedaviye başlayacağız. Aynı zamanda anjiyo merkezimiz ve 3. Basamak yoğun bakımımız bakanlık tarafından onayı verildi. Proje aşamasındayız. 4-5 ay içinde oralarda da hasta almaya başlayacağız. Toplum Ruh Sağlığı merkezimizde de hasta almaya başladık. Orada da psikiyatri hastaların rehabilitasyonlarını sağlıyoruz. Bu da Türkiye'de birçok hastanede olmayan ve bizim hastanemizde başlanan bir hizmettir. Aynı zamanda Ayakta Tedavi Merkezimizde hasta almaya başladı. Hastanemiz sunduğu sağlık hizmeti itibariyle Şırnaklıların başka illere gitmeye mecbur bırakmadan gerekli sağlık hizmetini ve desteğini sağlıyor. Hastalarımızın yüzde yüzüne yakınına Şırnak Devlet Hastanesinde gerekli takip ve tedavi sağlıyoruz" dedi.



"Hastaların bize güvenmesini sağladık"

KBB Uzmanı Opr. Dr. Sinan Aksoy, hastanede birçok ameliyatı yapabildiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle son 1,5 ay içinde dudak kanseri ile ameliyat ettiğimiz bir hastamız oldu. Bunların Şırnak gibi bir yerde olması, halkın başka illere gitmesini önlemektedir. Bu tür ameliyatlar için en yakın gönderebildiğimiz yer Diyarbakır Üniversite Hastanesiyken, artık bu ameliyatları burada planlıyor ve yapıyoruz. Bunun da hastalara konfor açısından, maddi açıdan, manevi açıdan destek sağladığına inanıyoruz. Bu ameliyatların daha önce burada yapılmadığını bilindiği için hastalar Şırnak Devlet Hastanesine başvurmayı pek düşünmüyorlardı. Bu ameliyatları yaptıkça hastalarında bize olan güveni sağlandı."



"Hizmet kalitesini arttırmaya çalışıyoruz"

Ortopedi Doktoru Erdal Eren, hasta odaklı çalışmaya gayret ettiklerini ifade ederek, hastanenin hizmet kalitesini artırmaya çalıştıklarını vurguları. Daha kaliteli ameliyatlar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Eren, "Bunları da denetleme şansımız da var. İstatistik biriminde yaptığımız ameliyatlar belli oluyor. A, B, C sınıfı ameliyatlar ne sıklıklarla gerçekleştirdiğimizi geriye dönük görebiliyoruz. Şırnak Devlet Hastanemizde A sınıfı ameliyat yapılıyor ve kaliteli hizmette veriyoruz. Yoğun bakımlarımız da hastalarımız için yeterli. Verilen hizmet kalitesi açısından da güler yüzlü ve hasta odaklı çalıştığımızı düşünüyorum. Biz burada hastalarımızı farklı şehirlere ve farklı hastanelere göndermemeye çalışıyoruz. Sevk denetleme zincirlerimiz de var. Her hekimin her hasta için ayrı ayrı yaptığı sevkler yıl sonunda değerlendiriliyor. Niçin sevk ediyoruz, neyi başaramıyoruz. Bunların toplantılarını yapıyoruz. İllere sevkleri azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü burada hekim kadromuzda geniş. Hastane imkanları da birçok hastanın tedavisi için yeterlidir. Çevre illerden ve çevre ilçelerden de hasta alıyoruz. Özellikle cerrahi ameliyat gerektiren hastalıklar için kaliteli hizmet verdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Nükleer tıp Şırnak için ayrıcalık"

Nükleer Tıp Uzmanı Fatmanur Çelik, "Nükleer tıp hizmetlerini burada Şırnak halkımıza ve hastalarımıza elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Hastalarımızı yeni cihazımızla tahlil ve tetkik edeceğiz. Nükleer tıp imkanlarının olması Şırnak için büyük bir ayrıcalıktır. Hastalarımız başka illere gitmeden burada bütün imkanlardan faydalanabilecekler" dedi.



"Hastalarımızı evlerinden alıyoruz"

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Ergoterapist İş ve Uğraşı Terapisti Büşra Doğu ise, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz geçen haftalarda aktifleşti. Buraya daha çok psikiyatri bozukluğu olan, şizofreni hastalarımız geliyor. Bu hastalarımızın daha çok topluma kazandırılması, daha çok sosyal aktivitelerin yerine getirilmesi, diğer hasta guruplarıyla aktifleşmesi için çalışıyoruz. Ev ziyaretlerine başladık, servisimiz var. Hastalarımızı evlerinden alıp, tedavilerin ardından tekrar evlerine bırakıyoruz. Bu güzel bir çalışma, çünkü hastalarımızın gelmesi biraz zor oluyor" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı