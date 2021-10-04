Üye Girişi
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER - Son Dakika

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

04.10.2021 09:59

MUŞ'ta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Kayalısu köyünün sakinleri, terk etmek zorunda kaldıkları evlerine 28 yıl sonra geri döndü.

MUŞ'ta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Kayalısu köyünün sakinleri, terk etmek zorunda kaldıkları evlerine 28 yıl sonra geri döndü. Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi dedi.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesinde bulunan Kayalısu köyünde oturanlar, terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle 1993 yılında batı illerine göç etti. Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölge terörden temizlendi. Köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yenilerini yaptı. Yıllardır uzak kaldıkları köylerinde yeniden yaşam süren köylüler için İl Özel İdaresi seferber oldu. Yolları asfaltlayan ekipler, Şenyayla bölgesi ile Kayalısu köyünü birbirine bağlayan yolda da iyileştirme çalışması başlattı. Ulaşım problemi 9 milyon 600 bin lira harcanarak çözülecek.

Terör örgütünden arındırılarak devlet hizmetlerinin taşındığı bölgedeki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Bu bölge, terörden arındırılmış bir bölgedir. 1990'lı yıllardan sonra, bu bölgede vatandaşlarımız terör nedeniyle büyük şehirlere göç etmişlerdi. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki, devletimiz kudretini gösterdi ve üst bölgeleri kurulmaya başlandı. Terörden arındırılan bu bölgeye vatandaşlarımız geri dönmeye başladı dedi.

Yaklaşık 20 kilometrelik yolun 2022 yılında tamamlanacağını ifade eden Şeyhmuz Yentür, Bu yıl alt yapı ve stabilize işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki yıl da birinci ve ikinci kat sathi kaplamalarını yapacağız. Bu 20 kilometrelik yolun bitiminde yaklaşık 9 milyon 6 bin lira para harcamış olacağız. Yolun bağlantısı özellikle Muş- Kulp kara yolu ayrımından Üçevler grup köy yoluna bağlanıncaya kadar yer tamamen asfalt olacaktır. Aynı zamanda üst bölgesine giden 7 kilometrelik yol da asfalt olmuş olacak diye konuştu.

'BÜTÜN KÖY GERİ DÖNDÜ'

Terör olayları nedeniyle 28 yıl boyunca köylerinden uzak kaldıklarını söyleyen Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, şunları söyledi

Devletimiz, her türlü imkanı bize sağladı. Şu an köylülerimiz tekrardan geri dönüş yapmıştır. Metropollerde, büyükşehirlerde yaşayanlar geri köye yerleşmiştir. Bütün köy tekrar geri döndü. Devletimizin verdiği imkanlar, yaptığı çalışmaların olacağını tahmin edemiyorduk. Bunları hayal bile edemiyorduk. Bu yol çalışmasından 10 köy ve 22 mezra faydalanacaktır. Bu tek benim köyüm değil, Diyarbakır'a kadar faydalanılacak bir yerdir. Ne kadar şükretsek azdır. Bu hizmetlerin asla hakkını ödeyemeyiz.

120 hane ile bin nüfusa ulaşan köylerine ilk defa kadastro girdiğini vurgulayan Erez, Yıllardır bu köye kadastro girmemişti. Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi. Köyüm adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

Terör, PKK, GÖÇ, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları 10:14 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler 10:12 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu 10:09 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu
Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş 10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu 09:35 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor 08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi 07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi

Son Dakika Haberleri
10:16 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor
10:12 Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür
10:12 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum
10:08 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu
10:08 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor         
10:17
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür         
10:13
Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum         
10:11
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı         
10:08
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü         
09:29
Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek         
08:35
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu         
08:07
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement