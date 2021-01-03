Son dakika haberi! Huzur sağlandı, Şırnak'ta köy yollarına 78 milyon liralık yatırım yapıldı

Şırnak'ta son zamanlarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte köy ve mezralar konforlu yollara kavuştu.

Geçmiş yıllarda terör örgütü tarafından araçlar yakılarak yaptırılmayan yollar, güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucunda bölgede sağlanan huzur ortamı ile yapılmaya başlandı. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresince, 3 yılda Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesinin (KÖYDES) de katkılarıyla köy ve mezra yollarının asfaltlanması ve iyileştirilmesi için 78 milyon liralık yatırım yapıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yolları İl Özel İdare ve KÖYDES programlarına aldıklarını söyledi. Bu yıl İl Özel İdare programı kapsamında yol-ulaşıma yaklaşık 20 milyon lira yatırım yaptıklarını aktaran Vali Pehlivan, "Ağırlığı da altyapıya verdik. Stabilize yol ve sanat yapılarına verdik. Toplamda 2 bin kilometreyi aşkın bir yol ağımız var. Bu yolarımızın 3'te 2'si devletimizin, hükümetimizin destekleri ve imkanlarıyla, Özel İdare ve KÖYDES yatırımlarıyla asfaltlanmış durumdadır. Bir yandan bu yapılan asfalt yolların bakım onarımı devam ederken bir yandan da kalan, henüz asfaltlanmamış kısımların da alt yapısının giderilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda da arkadaşlarımızla birlikte il genelini kapsayan bir proje geliştirdik. Yaklaşık 185 kilometre stabilize, sanat yapılarıyla birlikte çalışma hayata geçirdik ve yüzde yüz gerçekleşmeyi sağladık. Bu mevsim itibariyle, bu ay itibariyle de özellikle de Cizre, İdil, Silopi gibi mevsim şartlarının daha müsait olduğu alanlarda çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Yine 15 kilometre de BSK asfalt çalışmamız oldu. Önümüzdeki yıl bu yıl alt yapısını bitirdiğimiz bu güzergahlarda imkanlarımızı zorlayarak hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.

"51 projeyle 259 köye 78 milyon lira harcandı"

Şırnak merkez, ilçeler, köyler ve mezralara kadar yoğun, hummalı bir çalışmanın söz konusu olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Şırnak genelinde huzurun sağlanmasıyla kırsala yönelik yatırımlara ağırlık verdik. İl Özel İdaresi kaynaklarınca 2017-2020 arasında biten 51 projeyle 259 köye 298 kilometre asfalt yol, 20 kilometre beton yol, 6 kilometre yol açma ve 31 metrekare parke taşı hizmeti için 78 milyon 716 bin lira harcandı. Bu çalışmalarımız 12 ay boyunca devam ediyor. Tabi ki kış mevsimi olması hasebiyle özellikle ilimizin doğu ilçelerinde bir yandan kar mücadelesi devam edecek, onunla ilgili geçtiğimiz hafta basın toplantımızı yapmış, gerekli açıklamaları da sizlere detaylarıyla vermiştik, bir yandan da arazi ve hava şartlarının uygun olduğu ortamlarda, ilçelerimizde, köylerimizde, mezralarımızda da hem bakım onarım çalışması hem alt yapı çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ben bütün bu yatırımların vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yapılan yolların kazasız, belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum" diye konuştu.

Cizre'ye bağlı Düzova köyü muhtarı İsmail Demir, son 2 yılda yapılan çalışmalarla köy yollarının son derece konforlu hale geldiğini söyledi. Demir, "Yollarımız güzel ve otoban gibi oldu. Araçlarımızla son derece kaliteli yollarda seyahat edebiliyoruz. Eskiden yollar bozuk olduğu için araçlarımızda sık sık arızalanıyordu. Şimdi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Güneyce köyünde oturan Hamit Çekmaz ise köylerinin merkeze 40 kilometre uzaklıkta olduğunu, devlet tarafından yol ve su hizmetlerinin çok iyi yürütüldüğünü dile getirdi. Çekmaz, "Bölgede artık terör yok huzur var, aynı zamanda devletin bize sağladığı hizmetler var. Yolumuz, suyumuz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Son 3 yılda yapılan asfaltlarla son derece kaliteli yollara sahip olduk. İl ve ilçelerde hangi yollar mevcutsa köylerimizde de aynı yollar var. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK