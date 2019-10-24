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Son Dakika Güncel Huzur şehri tunceli, ay yıldızlı renklere büründü

Huzur şehri tunceli, ay yıldızlı renklere büründü

23 dakika önce

Huzur şehri Tunceli, ay yıldızlı renklere büründüTUNCELİ kent merkezi, ay- yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik lale motifli sokak lambalarıyla ışıl ışıl oldu.

Huzur şehri Tunceli, ay yıldızlı renklere büründü

TUNCELİ kent merkezi, ay- yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik lale motifli sokak lambalarıyla ışıl ışıl oldu.

Şehir merkezindeki aydınlatmalarla modern ve çağdaş bir şehir görünümü kazanan Tunceli'de özellikle gece saatlerinde araçlarıyla seyahat edenler, rengarenk ışıklar arasında huzurlu yolculuk yapmanın keyfini yaşıyor. Karayolunun 9 kilometrelik bölümündeki lale motifli aydınlatma direkleri, Munzur Nehri'nin üzerinde bulunan boğaz köprüsünün minyatürü 2 asma köprü ve büyük ağaç ve üst geçitlerdeki ışıklandırmalar kent merkezinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Tunceli'de terörün belini kırdıklarını söyleyen Vali Tuncay Sonel, Kahraman güvenlik güçlerimizin yoğun çabalarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Tunceli'de terörün beli kırılarak, kentimiz güvenli hale getirildi. Tunceli şu anda Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli kentlerinin başında geliyor. Amacımız halkımıza en iyi ve modern hizmetleri getirmek. Özellikle belediye başkan vekili olduğum dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun büyük yardım ve katkılarıyla Tunceli'ye önemli hizmetler getirdik. Tuncelililer, akşam olunca evine hapsolmak yerine ışıl ışıl cadde ve sokaklarda gecenin de tadını çıkarmaya başladılar. Huzur ve güven olunca her şey daha iyi oluyor ve hizmetler aksamadan başarı ile tamamlanıyor. Özellikle Tunceli kent merkezinde gece seyahatleri inanılmaz zevkli oluyor. Doyumsuz bir doğal güzellik var biz bunun yanına ışıklandırmayı da ekledik daha muhteşem bir güzellik çıktı ortaya dedi.

Huzur şehri tunceli, ay yıldızlı renklere büründü

Tunceli, Munzur, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:10 Kaynak: DHA
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