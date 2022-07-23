Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki - Son Dakika
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Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki

23.07.2022 14:41
Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde güvenlik görevlisine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde güvenlik görevlisine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde dün 23.00 sıralarında nöbetçi güvenlik görevlisinin bir hasta yakınının saldırısına uğradığını belirtti.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının son bulması çağrısında bulunan Böçkün, "Huzur-Sen olarak sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz ve yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki - Son Dakika
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