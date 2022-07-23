Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının son bulması çağrısında bulunan Böçkün, "Huzur-Sen olarak sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz ve yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki - Son Dakika

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