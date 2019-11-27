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HUZUR-SEN Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker'den açıklama
6 saat önce
Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:36 Kaynak: AA
Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunacaklarını belirtti.
Eker, yazılı açıklamasında, sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkını savunmanın en büyük görevleri olduğunu belirtti.
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük sorunlarının olduğunu iddia eden Eker, bu sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.
Eker, sağlık çalışanların sorunlarını dile getirerek mücadele vereceklerini aktararak, iş yerlerinde huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
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