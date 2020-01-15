HUZUR-SEN Malatya İl Başkanlığı belediyelerle protokol imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HUZUR-SEN Malatya İl Başkanlığı belediyelerle protokol imzaladı - Son Dakika

HUZUR-SEN Malatya İl Başkanlığı belediyelerle protokol imzaladı

6 saat önce

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tesislerinden indirimli yararlanacak.

HUZUR-SEN Malatya İl Başkanlığı belediyelerle protokol imzaladı, System.String[]

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tesislerinden indirimli yararlanacak.

HUZUR-SEN Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, HUZUR-SEN Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker, Malatya Büyükşehir Belediyesi yaşam ve spor merkezi müdürü sayın Mithat Doğan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile protokol imzaladığı belirtildi.

Protokol kapsamında sendika üyelerine belediyeye ait sosyal tesislerde indirim yapılacağı kaydedildi.

Eker, protokole ilişkin şu açıklamasında şunlara yer verdi:

"Belediyelere ait sağlıklı ve hijyenik olan sosyal tesislerin üyelerimize ve Malatya'ya hayırlar getirmesini diliyorum. İmzaladığımız protokol kapsamında üyelerimize Battalgazi Belediyesine ait sosyal tesislerde yüzde 10 ve Malatya Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerinde ise yüzde 15 indirim yapılacak. Büyükşehir Beeldiye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederiz. Malatya'nın bir çok bölgesine kurdukları sosyal tesislerle insanlara aileleriyle birlikte zaman geçireceği güzel ortamlar sağladılar."

Malatya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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