Son Dakika Haberleri: Huzur Timleri, parklara huzur getirdi
Son Dakika Güncel Huzur Timleri, parklara huzur getirdi

Huzur Timleri, parklara huzur getirdi

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından park ve bahçelerde suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Huzur Timleri, parklara huzur getirdi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından park ve bahçelerde suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.


Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla kurulan ve kısa sürede devreye giren Huzur Timleri, il merkezinde bulunan park ve bahçelerde gece, gündüz demeden denetimler yapıyor. Şüpheli görülen şahısların üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapılırken Huzur Timlerince parklarda bulunan çocuklar ile aileler huzur içerisinde zaman geçiriyor. Yapılan çalışmaları oldukça beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, "Yeni kurulan Huzur Timleri tarafından parklarımızda artık daha rahat ve güven içerisinde zaman geçire biliyoruz. Huzur Timlerini hemen hemen her park ve çay bahçesinde görmek çok güzel ve bizlerde bu çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve polislere teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Adıyaman, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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