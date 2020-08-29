Huzur Uygulaması'nda yaklaşık 20 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen Türkiye Huzur Uygulaması'nda uyuşturucuya geçit verilmedi. Denetlemeler sonucu 19 kilo 678 gram uyuşturucu, bin 319 adet uyuşturucu hap ve 26 kök hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul'da 26 Ağustos Cuma günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 234 ayrı noktada Türkiye Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Denetlemeler 1 hava ekibi, 3 dedektörlü köpek ve 2 deniz limanı bölge botunun da katılımıyla geniş kapsamlı olarak yapıldı. Uygulama boyunca 129 bin 202 kişiye GBT sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 248 şahıs ile 148 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca 13 bin 973 araç ve 75 motosiklet kontrol edildi. Bu araçlardan 972'sine işlem yapılarak 32 tanesi trafikten men edildi. Araçlara toplamda 193 bin 792 lira para cezası kesildi.

Uyuşturucuya geçit verilmedi

Uygulamada iş yerleri de denetlendi. 759 iş yerine yapılan denetleme sonucu 6 iş yerine işlem yapılarak 23 bin 854 lira para cezası uygulandı. Ekipler tarafından denetlemeler boyunca 27 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 232 adet fişek de ele geçirildi. Geniş kapsamlı yapılan uygulama sırasında 19 kilo 678 gram uyuşturucu, 26 kök hint keneviri, bin 319 adet uyuşturucu, hap ve uyuşturucudan elde edilen 19 bin 933 lira ile 5 bin 68 dolara el konularak il genelinde uyuşturucuya geçit verilmedi. - İSTANBUL