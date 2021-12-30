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Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi - Son Dakika

Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

30.12.2021 11:35
Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 'Türkiye güven' huzur uygulaması kapsamında 2 bin 950 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 'Türkiye güven' huzur uygulaması kapsamında 2 bin 950 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 44 ekip ve 253 personelin katılımıyla kent merkezinde yapılan uygulama kapsamında 823 araç, 76 umuma açık alan ve 16 park ile bahçede kontrol gerçekleştirildi. 2 bin 950 kişinin ise kimlik kontrolünün yapıldığı denetimde hırsızlıktan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda umuma açık 4 farklı adrese ruhsat eksikliğinden dolayı tutanak tutulurken 26 araca ise evrak eksikliğinden dolayı idari para cezası uygulandı. Öte yandan ele geçirilen 1 adet ruhsatsız av tüfeğine ise el konuldu. - ADIYAMAN

Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi
Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

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Adıyaman, Tragger, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi - Son Dakika
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